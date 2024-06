Vertice per il rinnovo di Inzaghi: l’agente incontra l’Inter

Potrebbe essere di Simone Inzaghi la firma sul primo contratto ufficiale sotto la presidenza di Beppe Marotta. Finalmente ci siamo per il rinnovo del tecnico nerazzurro che, come annunciato da settimane, siglerà un nuovo accordo sino al giugno 2027.

Un rinnovo sicuramente meritato per un allenatore che dal suo approdo sulla panchina dell’Inter ha conquistato complessivamente sei trofei, tra cui lo Scudetto della seconda stella dell’ultima stagione. Quest’oggi, come ricordato dal Corriere dello Sport, il suo agente Tullio Tinti farà visita presso la sede interista ai dirigenti nerazzurri per definire gli ultimi dettagli.

Per l’annuncio, però, è probabile che questo possa ancora slittare. Una volta siglato il nuovo contratto da Inzaghi, poi verrà la volta di Lautaro Martinez e Nicolò Barella.