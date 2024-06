Inter, ultimatum al difensore: rinnovo o divorzio immediato

Dentro o fuori: è questo l’avviso che il club ha prontamente comunicato al calciatore al termine della stagione. Perdere uno dei propri pilastri a costo zero tra un anno, quando il suo contratto andrà in scadenza, è infatti uno scenario che il Bayer Leverkusen vuole caldamente evitare. Da qui la decisione di mettere subito Jonathan Tah davanti ad un bivio.

Una notizia che fa certamente drizzare le antenne dell’Inter sul difensore. Da mesi il club nerazzurro segue da vicino il centrale tedesco, entrato di recente anche nel mirino del Bayern Monaco. Come spiegato dallo stesso Tah ai microfoni di Sky Germany, da parte del Bayer Leverkusen gli è arrivato una sorta di ultimatum che potrebbe costringerlo a lasciare subito la squadra.

Queste le sue parole: “Capisco che ci sia parecchia speculazione. Mi fa piacere che i miei miglioramenti siano apprezzati e che venga accostato a grandi club. Ma so bene che prima o poi dovrò prendere una decisione. Il Bayer Leverkusen me lo ha comunicato perché il club non vuole perdermi gratis. Dunque, devo scegliere se rinnovare o se cercare altrove una nuova sfida. Per il momento sono concentrato sulla nazionale e sulla possibilità di vincere”.