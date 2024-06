Boom Inter, incasso da paura: in arrivo oltre 50 milioni

Con l’approdo di Oaktree come nuovo proprietario dell’Inter, tra i primi obiettivi fissati dal fondo americano è stato subito sottolineata la necessità di aumentare decisamente i ricavi. Agevolata sia dalla partecipazione al prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti che dalla natura del proprio azionista di maggioranza, il club nerazzurro tornerà a guardare agli Usa per stringere nuovi importanti accordi commerciali.

Nel frattempo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, le buone notizie sul fronte dei ricavi arrivano dalle previsioni per la prossima stagione. A partire dalla nuova divisa che verrà lanciata tra poche settimane, o comunque entro la prima amichevole estiva dei nerazzurri. Rispetto ai 17,5 milioni dell’ultima stagione per la vendita di 150mila unità, il prossimo anno – quando la nuova maglia avrà il Tricolore sul petto – il club stima una crescita di almeno 50mila unità in più e ricavi complessivi da 25 milioni.

A questi, inoltre, andranno aggiunti quelli derivanti dagli abbonamenti venduti. Come sappiamo, da poche settimane l’Inter ha riaperto le conferme agli abbonati per la stagione 2024/25 con diversi pacchetti e prezzi decisamente più elevati rispetto alla scorsa annata. L’85% dei tifosi ha già rinnovato e con molta probabilità si arriverà al 95%, prima che la vendita venga estesa alla lista d’attesa (15mila persone) creata già lo scorso anno. Sembra impossibile che si possa quindi giungere alla vendita libera.

Ad ogni modo, tra abbonamenti relativi al solo campionato e il pacchetto dedicato alla nuova Champions League, l’Inter dovrebbe incassare circa 30 milioni di euro. Un record assoluto nella storia del club nerazzurro che, più di chiunque altro, fa saltare di gioia Oaktree nell’ottica di aumentare i ricavi in ogni settore della società