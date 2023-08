Perso Gianluca Scamacca, ora per l’Inter è necessario riaprire il ventaglio delle alternative e valutare un altro nome per completare il reparto d’attacco. Molti dei nomi considerati, scrive La Gazzetta dello Sport, sono gli stessi di cui si parla da settimane, a partire da quello che sembra tornato ad essere il primo della lista: Folarin Balogun dell’Arsenal. Intorno a lui, però, persiste la stessa situazione: piace tanto alla dirigenza – Ausilio in primis – e impensierisce un po’ più Simone Inzaghi, oltre ad avere un prezzo molto elevato.

Finora i Gunners hanno sempre chiesto intorno ai 50 milioni di euro, anche se pare che, con l’avvicinarsi della fine del mercato, possano scendere un po’. L’Inter invece non sembra voler andare oltre i 35 + bonus, cifra che al momento rende la distanza piuttosto ampia. È anche vero però che Balogun ha già fatto sapere di voler lasciare l’Arsenal, si sta allenando da solo e tutti sono consapevoli che il suo destino sarà lontano da Londra.

Le altre alternative sono Beto, visti anche i buoni rapporti con l’Udinese, e Morata, che però sembra aver parzialmente ricucito con l’Atletico Madrid e potrebbe quindi restare un’altra stagione. Occhio, infine, a Zapata e Muriel: proprio in virtù del doppio colpo in attacco piazzato dall’Atalanta, non è escluso che i due, entrambi over 30 e in scadenza nel 2024, possano cambiare aria.

L’opinione di Passione Inter

Arrivati al 5 agosto, è evidente che le possibilità di piazzare un ottimo colpo tendono a diminuire. Balogun è il preferito della dirigenza da tempo, ma è anche completamente diverso dallo Scamacca su cui si stava puntando forte fino a poche ore fa. Attendiamo e vediamo.