Mercato – Da Dybala a Perisic, ore di fuoco: quattro “retroscena” di Biasin

Settimana subito rovente per la costruzione della rosa dell'Inter 2022/2023

Neanche il tempo di elaborare il finale di stagione e il secondo posto in campionato alle spalle del Milan, che in casa Inter si entra subito nel vivo della necessaria programmazione in vista del prossimo mercato estivo. Già le prossime ore saranno decisive su diversi fronti, come ha fatto sapere anche il giornalista Fabrizio Biasin che tramite il suo profilo Twitter ha pubblicato un aggiornamento sulle questioni più calde del momento in ottica mercato Inter.