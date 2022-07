Borussia Dortmund su Dzeko, interesse confermato: ecco cosa sta succedendo

L'indiscrezione secondo la quale il Borussia Dortmund sarebbe interessato ad Edin Dzeko sembra trovare conferma. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il club tedesco avrebbe effettuato un sondaggio concreto per il bosniaco, che però avrebbe fatto sapere di voler rimanere a Milano. L'Inter, ormai è noto, si ritiene completa nel reparto offensivo, che necessita solo di tagliare un paio di esuberi (Pinamonti e Sanchez). Ma il pacchetto di attaccanti per la prossima stagione è già composto: Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Joaquin Correa e, appunto, Edin Dzeko. Al netto di un'eventuale punta giovane da aggiungere in corsa.