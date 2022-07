Inter, incertezza sul futuro di Sanchez: c’è un nuovo fattore in gioco

L' Inter ha le mani legate sulla questione Alexis Sanchez . Il cileno è d'accordo sulla buonuscita ma solo dopo aver trovato una squadra. Ed è qui che arriva il difficile. Sanchez vuole continuare in un campionato top, continua a rifiutare diverse destinazioni. Il sogno dell'attaccante resta il Barcellona per il quale spera ancora di giocare.

Ma per ora non filtra nessun interesse concreto da parte dei blaugrana. Anzi, secondo il Corriere dello Sport c'è anche un altro fattore di cui tenere conto: tante possibili pretendenti di Sanchez, potrebbero affondare il colpo solo a fine agosto, quando si saranno completati i preliminari e play-off di Champions League. Intanto la linea dell'Inter è chiara: Sanchez è fuori dal progetto nerazzurro e non prenderà parte al resto delle amichevoli in programma contro il Lione e il Villareal.