Dove vedere Inter-Lione: diretta TV e streaming del match

Inter-Lione, penultima amichevole dei nerazzurri, è in programma per sabato 30 luglio 2022 alle ore 20.30. La squadra di Inzaghi scenderà in campo all'Orogel Stadium di Cesena, nel quale affronterà i ragazzi di Peter Bosz, anch'essi ormai prossimi a cominciare il campionato. Avvicinandosi sempre più allo start del 13 agosto, in queste ultime amichevoli vedremo in campo sempre più spesso e per più minuti la formazione titolare. A questo proposito, è molto probabile che per la partita tornino disponibili sia Milan Skriniar che Robin Gosens, dopo essersi lasciati alle spalle i recenti problemi fisici.