Inzaghi: “Vogliamo lo Scudetto ma le rivali sono forti. Milan? Nessuna rivincita”

Ai microfoni di DAZN e direttamente dal ritiro di Appiano Gentile, iniziato lo scorso 6 luglio, parla Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter comincia subito parlando degli obiettivi della prossima stagione: “Parlare di rivincita? Non direi, perché avrei messo una firma grandissima per fare la stagione che abbiamo fatto l’anno scorso. Abbiamo fatto molto bene, abbiamo giocato in bellissimo calcio. Lo Scudetto avrebbe trasformato la stagione in un qualcosa di stratosferico. Proveremo a vincerlo quest’anno sapendo che abbiamo delle rivali che vorranno fare la nostra stessa cosa.”