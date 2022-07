Mkhitaryan: “Mou voleva che restassi ma ho scelto l’Inter. Lukaku? Ora è più forte”

Henrikh Mkhitaryan, come lo stesso Simone Inzaghi, ha parlato dal ritiro di Appiano Gentile ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell'armeno: “Sono stato accolto molto bene. Ho sentito alcuni miei ex compagni come Dzeko, Darmian e anche Lukaku: mi hanno raccontato tanto di questo gruppo. Ho scelto di giocare all’Inter anche se Mourinho e la Roma hanno cercato di trattenermi.”