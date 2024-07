Di Marzio: “Inter, per Cabal spunta l’ipotesi SCAMBIO”

Lo ha anticipato Piero Ausilio e lo ha confermato Simone Inzaghi ieri: per sostituire Tajon Buchanan, l’Inter prenderà un difensore mancino abile a muoversi in una difesa a tre. E nelle ultime ore il nome scattato prepotentemente in pole position è quello di Juan Cabal del Verona.

Secondo Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro sta continuando a trattare con l’Hellas che chiede una cifra intorno agli 8-10 milioni per il colombiano classe 2001. La novità è che l’operazione potrebbe anche essere strutturata sulla base di uno scambio (con probabile conguaglio a favore del Verona), visto che l’Inter sarebbe disposta a inserire Issiaka Kamate.

Il franco-ivoriano classe 2004 è uno dei calciatori migliori della Primavera nerazzurra e potrebbe cogliere l’occasione per cimentarsi con il calcio dei grandi, direttamente in Serie A. Da valutare quale sarebbe la formula e l’eventuale presenza di un diritto di riacquisto per l’Inter.