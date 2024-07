In Francia: “Inter, 25 MILIONI per il giovane talento: offerta ufficiale”

Dopo la prima conferenza stampa stagionale di Marotta e Inzaghi, l’Inter oggi comincerà il ritiro e nel frattempo continua a lavorare in sede di calciomercato. La nuova proprietà Oaktree è molto attenta alla carta d’identità dei nuovi acquisti e – secondo L’Equipe – ci sarebbe un’offerta ufficiale a dimostrarlo.

I nerazzurri avrebbero infatti proposto al Monaco una cifra di 25 milioni di euro per il giovane talento Maghnes Akliouche, classe 2002 che nell’ultima stagione ha totalizzato 31 presenze con ben 8 gol all’attivo. Il centrocampista francese è già nel giro delle Nazionali giovanili, visto che ha già disputato 11 partite fra Under-20 e Under-21.

Il quotidiano transalpino svela però che l’offerta nerazzurra è stata già rifiutata dal Monaco, che al momento non vuole ascoltare offerte per Akliouche, convocato dalla Francia di Thierry Henry per le prossime Olimpiadi a Parigi. I monegaschi vorrebbero anzi procedere al rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2026.