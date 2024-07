Nuovo contatto Inter: “Da raggiungere l’accordo sull’ingaggio”

Nella conferenza stampa di inizio stagione, Simone Inzaghi ha confermato la volontà dell’Inter di investire sul mercato per un difensore centrale, senza però esprimersi chiaramente su quale sarà il profilo scelto dalla dirigenza. Tra i nomi sul taccuino, però, c’è sicuramente quello di Juan Cabal del Verona.

Come riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter avrebbe avuto un nuovo contatto in mattinata per il giocatore colombiano. Prima di approfondire i discorsi con il Verona, però, i nerazzurri vogliono prima raggiungere l’accordo sull’ingaggio con gli agenti del giocatore.

Per questo motivo, è probabile che ci sarà un nuovo incontro nel corso della prossima settimana.