Il Cagliari sul talento dell’Inter: dialoghi in corso

L’Inter lavora sul calciomercato anche per trovare la soluzione migliore rispetto al percorso di crescita dei propri giovani talenti che lo scorso anno hanno giocato in prestito. Fra questi rientra sicuramente il talento classe 2005 Francesco Pio Esposito, nell’ultima annata allo Spezia.

Il club ligure, rimasto in Serie B dopo un campionato molto difficile, ha esercitato – secondo La Gazzetta dello Sport – l’opzione per riscattare il giocatore, ma i nerazzurri procederanno al controriscatto per riprendere la proprietà del più giovane dei fratelli Esposito, versando una cifra intorno ai 500mila euro allo Spezia. Dopodiché, si tratterà di trovare la strada migliore per il giocatore.

Lo scenario sembra essere tracciato e porta al salto del giocatore in Serie A, con alcuni club che si sono già fatti avanti. Secondo Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha chiesto ufficialmente il giocatore all’Inter e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Francesco Pio Esposito piace anche al Genoa, che con i nerazzurri è prossimo a chiudere l’affare Josep Martinez.