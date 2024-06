L’Atalanta rinuncia all’esterno: Inter pronta all’assalto

Fra i ruoli a cui l’Inter guarda con maggior attenzione in questa sessione di calciomercato c’è senza dubbio quello di esterno destro, visto il futuro incerto di Denzel Dumfries che – senza rinnovo contrattuale – potrebbe essere ceduto subito.

Uno dei nomi che piace di più al club nerazzurro per raccogliere l’eventuale eredità dell’olandese è quello di Emil Holm, svedese classe 2000, che da oggi può essere considerato un obiettivo più concreto. Il motivo è che l’Atalanta ha deciso di rinunciare al giocatore, non esercitando il diritto di riscatto da 8,3 milioni di euro che avrebbe consentito ai bergamaschi di acquistarlo definitivamente dallo Spezia.

Lo scenario che porta Holm a una permanenza in Serie B è da escludere e il club ligure non può avanzare pretese troppo onerose per l’esterno. Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio apprezzano lo svedese per diversi motivi: età, abilità nel muoversi a tutta fascia, conoscenza del calcio italiano, ingaggio abbordabile, fisicità e spinta offensiva. Su di lui c’è anche il Bologna fresco di qualificazione in Champions League.