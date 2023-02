Inter-Calhanoglu, si tratta il rinnovo. Gazzetta avvisa: “Brozovic sul mercato”

Le ultime sul futuro dei due centrocampisti nerazzurri in rosa

Antonio Siragusano

La trasformazione del centrocampo dell'Inter, iniziata quest'anno a causa dei numerosi infortuni rimediati da Marcelo Brozovic, potrebbe essere portata a termine in vista della prossima stagione. L'esplosione inaspettata di Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, infatti, ha reso meno indispensabile la presenza del centrocampista croato, considerato invece insostituibile in altre stagione. Anche per questo motivo, dunque, il club starebbe riflettendo sui prossimi passi da compiere sul mercato.

Innanzitutto, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, per prima cosa l'Inter ha ufficialmente convocato Calhanoglu in un primo incontro nel quale si comincerà a parlare di rinnovo, fissato per fine febbraio. Considerata la scadenza del giugno 2024, il club presenterà al calciatore una proposta con adeguamento economico rispetto ai 5 milioni guadagnati attualmente e un prolungamento di due anni. L'obiettivo, come nel caso di Bastoni, è di chiudere l'accordo entro fine stagione per evitare altri casi Skriniar.

Tornando a Brozovic, invece, secondo la rosea il centrocampista a fine anno verrà 'messo energicamente sul mercato'. Una scelta che, se confermata, darebbe un taglio netto con il passato, considerata la leadership tecnica e carismatica del calciatore all'interno dello spogliatoio dell'Inter. Una mossa che eventualmente potrebbe non essere gradita anche dai tifosi nerazzurri, considerato il grande rapporto stretto nelle ultime stagioni con il croato.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER — Dopo i casi Perisic e Skriniar, sembra proprio che la dirigenza abbia imparato la lezione. Da qui, la fretta di chiudere i rinnovi di due calciatori importanti come Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu entro la fine dell'anno sportivo. Se quella che riguarda il turco è senz'altro una buonissima notizia, lo stesso non si può dire di Brozovic. Vero che la sua presenza è diventata meno indispensabile di altre annate, ma con lui in campo Calhanoglu potrebbe comunque riappropriarsi del ruolo naturale di mezzala. Insomma, la speranza è che nelle logiche dirigenziali l'uno non finisca per escludere l'altro, ma che si faccia il possibile per trattenere entrambi nella rosa di Simone Inzaghi.