Inter-Milan, sarà Massa l’arbitro del derby: i precedenti

Sarà Davide Massa della sezione di Imperia l'arbitro di Inter-Milan, match in programma domenica 5 febbraio alle ore 20.45 a San Siro. Il fischietto ligure avrà come assistenti Bindoni e Imperiale, Sozza come quarto ufficiale e Mazzoleni e Fabbri come VAR e AVAR. Per il 41enne sarà il primo derby di Milano in carriera, mentre in questa stagione c'è un solo precedente con l'Inter: si tratta di Inter-Roma dello scorso 1 ottobre, terminata 1-2 a favore dei giallorossi. Con il Milan, invece, due precedenti: Hellas Verona-Milan 1-2 del 16 ottobre e Milan-Roma 2-2 dell'8 gennaio.