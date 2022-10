La moviola di Inter-Roma 1-2: Massa spesso fischia in ritardo, un episodio dubbio

La moviola di Inter-Roma 1-2 restituisce un giudizio non particolarmente positivo della prestazione di Davide Massa. L'arbitro di Imperia, infatti, non si è reso protagonista di decisioni particolarmente sbagliate: è apparso, però, spesso in ritardo su alcuni fischi anche elementari. Al 12' l'Inter passa in vantaggio, ma Dzeko segna in fuorigioco e alla mancata chiamata dell'assistente Passeri sopperisce Mazzoleni al VAR. Qualche secondo di ritardo, come scritto poc'anzi, nel fischio in occasione del fallo di Dzeko su Mancini da cui poi si origina il gol di Smalling e in occasione dell'ammonizione di Asllani per uno step on foot. Infine, un episodio molto dubbio: a pochi minuti dall'intervallo c'è un colpo, non deciso ma con il gomito, di Cristante ai danni di Lautaro Martinez. Il Toro probabilmente esagera un po' nella reazione, però il gesto del romanista rimane. Sorprende che la dinamica sia passata totalmente in cavalleria.