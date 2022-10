“Non sono fiducioso per Champions e Sassuolo”. Inter, il punto sulle condizioni di Lukaku

"Su Lukaku non sono fiducioso per Champions League e Sassuolo, speriamo di riaverlo in breve tempo perché sta lavorando bene". Con queste parole, pronunciate nella conferenza postpartita, Simone Inzaghi conferma le sensazioni che filtravano da Appiano Gentile fin dallo scorso martedì: Romelu Lukaku è ancora lontano dal rientro in campo. L'allarme ormai suona con insistenza: l'infortunio non sembrava particolarmente serio, e risale ormai agli ultimi giorni di agosto. Le prime stime parlavano di un rientro previsto proprio per Inter-Roma, con un lieve spiraglio per la trasferta di Udine in caso di recupero lampo.