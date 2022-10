Inter, piove sul bagnato: problema alla coscia per Lautaro. I dettagli

Alla dolora sconfitta subita - nuovamente in rimonta - contro la Roma, si aggiunge ora un altro problema non da poco. Nella serata di ieri infatti, Lautaro Martinez ha lasciato il campo dolorante al flessore. Nelle prossime ore, riportano La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, l'argentino verrà valutato dallo staff medico nerazzurro, sperando che non si tratti di un infortunio serio. Con Romelu Lukaku ancora ai box infatti, e una lunga serie di partite in arrivo da qui fino a inizio novembre, perdere anche il Toro sarebbe quanto di più drammatico possa capitare all'Inter. Già costretta, peraltro, a dover fare i conti con un'emergenza a centrocampo.