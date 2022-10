Inzaghi, ora bonus finiti. Il retroscena: “Zhang molto infastidito dalle sue parole in conferenza”

Inter-Roma 1-2 doveva essere la partita da cui ripartire, un match da vincere contro una big ma alla portata, che avrebbe ricaricato le batterie dell'entusiasmo in vista del Barcellona. Invece, come già accaduto per altre tre volte, la squadra di Simone Inzaghi è passata in vantaggio, ma poi è stata rimontata e ha perso. Lazio, Milan, Udinese, Roma: il copione è sempre stato lo stesso. Ad aggravare la sua situazione, però, ci ha pensato lo stesso Inzaghi, protagonista di una dichiarazione piuttosto strana nella conferenza stampa di vigilia: "A parlare per me c'è la storia: dove ci sono io aumentano i ricavi, dimezzano le perdite e si vincono trofei".