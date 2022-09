Inter-Roma, Inzaghi: “Asllani domani titolare. Lukaku? Ecco le ultime”

Domani alle 18 a San Siro andrà in scena il big match tra Inter e Roma. I nerazzurri, dopo un brutto avvio di stagione sono chiamati a rilanciarsi con una vittoria nonostante le pesantissime assenze di Brozovic e Lukaku. L'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa alle ore 14.00 per rispondere alle domande dei giornalisti. PassioneInter, come di consueto, vi riporta le sue dichiarazioni in formato testuale aggiornate minuto per minuto.