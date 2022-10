VIDEO – INZAGHI-INTER: tutti gli errori commessi fino al GAME OVER

Guarda l'ultimo video sul canale YouTube di Passione Inter e iscriviti se non lo sei già!

Inter-Roma 1-2 rappresenta l'ennesima sconfitta per l'Inter di Simone Inzaghi, la 4a in 8 partite di campionato, tutte in rimonta. La posizione del mister è ormai compromessa? L'esonero è l'unica soluzione possibile? Parliamone insieme.