Mercato – Cambiaso il jolly per l’Inter: scelta la contropartita

L'esterno del Genoa potrebbe essere utilizzato sia sulla corsia di destra che di sinistra

In attesa di scoprire quelli che saranno gli sviluppi per la fascia sinistra, dove l'Inter tratta il rinnovo di Perisic e allo stesso tempo osserva la situazione di Bernardeschi , c'è un jolly che il club nerazzurro non vuole lasciarsi scappare e che piace a mezza Serie A. Si tratta del giovanissimo Andrea Cambiaso, classe 2000 e di proprietà del Genoa. Attualmente fuori per un infortunio al ginocchio rimediato lo scorso febbraio, è seguito in Italia anche da Milan, Juventus, Atalanta e Napoli.

Stando a quanto riportato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'Inter vorrebbe assicurarsi l'esterno a prescindere dagli altri discorsi che riguardano le corsie laterali. Il club nerazzurro vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un esterno come Cambiaso, capace di poter giocare indistintamente sia a sinistra che a destra, così da completare la batteria composta da Dumfries/Darmian a destra e Gosens/Perisic (Bernardeschi) a sinistra. Per arrivare al calciatore l'Inter vorrebbe proporre Vanheusden come contropartita (già in prestito al Genoa), oppure uno dei tanti giovani di proprietà e oggi in prestito come Mulattieri o Esposito.