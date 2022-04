CdS – Inter ottimista su rinnovo Perisic. Ma spunta il piano B dalla Juventus

L'esterno croato andrebbe in scadenza il prossimo 30 giugno 2022

Blindato il futuro di Marcelo Brozovic con il rinnovo del contratto, l' Inter adesso è seriamente intenzionata a sistemare quello di un altro croato all'interno della propria rosa. Stiamo parlando di Ivan Perisic, altro interista in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Una trattativa andata avanti per diversi mesi e che improvvisamente si era arenata a causa della richiesta da 6 milioni a stagione fatta dal calciatore per un biennale, distante dalla formula 1+1 (un anno con opzione per il rinnovo legato ad un certo numero di presenze) proposta dal club, che avrebbe allo stesso tempo voluto rivedere al ribasso il suo attuale ingaggio da 5 milioni.

Dopo aver preso atto delle poche offerte nei suoi confronti dall'estero, Perisic potrebbe presto abbassare le sue pretese a riaprire all'offerta nerazzurra per il rinnovo del contratto. Da Viale della Liberazione filtra un certo ottimismo su questo fronte, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ma qualora la trattativa non andasse a buon fine avrebbero già individuato il suo possibile erede sulla fascia. Si tratta di Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo giugno. La presenza di Federico Pastorello come suo agente, visti i buonissimi rapporti con la società nerazzurra, potrebbe eventualmente agevolare la buona riuscita dell'operazione a costo zero.