Visite mediche fatte e ufficialità in arrivo: l’Inter piazza la cessione

L’Inter continua a sfoltire il suo organico, attualmente molto corposo per via dei numerosi rientri dei giocatori reduci dai prestiti. Fra questi rientra il difensore classe 1999 Zinho Vanheusden, che nell’ultima stagione ha giocato con lo Standard Liegi. La società, però, ha deciso di non riscattare il giocatore per i 7 milioni di euro pattuiti.

Come emerso già negli ultimi giorni, per Vanheusden è pronta una nuova avventura in Belgio, questa volta al Mechelen. Secondo quanto comunica il portale HBVL.de, il difensore ha già svolto le visite mediche e manca soltanto l’ufficialità. La formula dell’affare dovrebbe essere nuovamente quella del prestito con diritto di riscatto, ma a cifre inferiori rispetto ai 7 milioni di euro concordati con lo Standard Liegi un anno fa.