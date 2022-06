GdS – Nuovo vertice Inter-Chelsea: Lukaku atteso a Milano

Quella di oggi potrebbe nuovamente essere una giornata molto importante sul fronte Romelu Lukaku in casa Inter. Oggi, o comunque entro domani, è atteso un nuovo contatto dopo i primi segnali dei giorni scorsi tra i due club. Dopo la clamorosa apertura per il ritorno a Milano di Big Rom, il club nerazzurro si aspetta adesso da parte del Chelsea una richiesta per il prestito oneroso da circa 15 milioni di euro. I dirigenti interisti, che nel primo sondaggio avevano proposto 5 milioni di euro, questa volta aumenteranno l'offerta a 10 milioni.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport, il summit sarà dunque decisivo per comprendere innanzitutto quanto il Chelsea sarà disposto ad abbassare le sue pretese ed eventualmente lavorare sui bonus per raggiungere i 15 milioni richiesti. Romelu Lukaku nel frattempo scalpita e già settimana prossima potrebbe essere a Milano per sostenere le visite mediche, a patto che il contatto odierno dia i risultati sperati da entrambe le parti. Questo perché anche la nuova proprietà Blues non vede l'ora di risolvere il primo problema spinoso della sua gestione, ottenendo un risparmio sull'ingaggio lordo da quasi 30 milioni di euro.