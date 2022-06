Antonello: “Lukaku e Dybala? Si può. Ma vanno risolti alcuni problemi tecnici”

Dal ritorno di Romelu Lukaku sempre più concreto all'arrivo di Dybala vicinissimo, di questo (e altro) ha parlato Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, al termine di un evento targato Trenitalia: "In questo momento è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria. Questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte del club sul mercato saranno sempre ispirate a queste due parole. Tutto si può fare, ma vogliamo comunque rispettare i paletti Uefa del Financial Fair Play, verso le nuove regole dal 2024-25".