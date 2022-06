Mercato – Inter, 20 milioni in arrivo da Pinamonti: affare nel vivo

Dopo l'ottima esperienza di Andrea Pinamonti all' Empoli , chiusa con 13 reti all'attivo in campionato, l' Inter ha scelto di ripercorrere la stessa strada inserendo il prestito secco di Martin Satriano all'interno dell'operazione per Kristjan Asllani . Il centravanti classe 1999, invece, difficilmente una volta rientrato ad Appiano Gentile verrà trattenuto dal club nerazzurro, a fronte di numerose offerte molto importanti pronte nei suoi confronti.

Tra queste, come spiegato da calciomercato.com, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche l'interesse della Fiorentina, alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Cabral. I viola starebbero però valutando anche Luka Jovic, in uscita in prestito dal Real Madrid. Su Pinamonti, invece, rimane nettamente in pole position rispetto a tutti gli altri club il Monza, in questo momento uno dei pochi a poter garantire subito i 20 milioni di euro chiesti dall'Inter per il trasferimento a titolo definitivo.