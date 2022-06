L’ex compagno stronca Onana: “Non è un atleta top, pensa solo a sé stesso”

In attesa dell'annuncio da parte del club, André Onana in ogni caso dal prossimo 1° luglio diventerà ufficialmente un nuovo acquisto dell' Inter dopo l'accordo raggiunto lo scorso gennaio in virtù della scadenza del contratto. L'estremo difensore camerunese avrà comprensibilmente bisogno di un periodo di adattamento, dopo essere rimasto ben nove mesi lontano dai campi di gioco per una squalifica per doping. Una sospensione che, a detta dei suoi compagni, lo avrebbe cambiato soprattutto nel modo di allenarsi rispetto ai ritmi precedenti.

Intervenuto sulle pagine del magazine Helden, l'ormai ex compagno e portiere dell'Ajax Remko Pasveer, non ha risparmiato critiche verso l'atteggiamento mostrato negli ultimi tempi da Onana:"Dopo essere stato sospeso per doping, Andre è andato per la sua strada senza dire granché. Questo ha infastidito alcuni dei compagni nello spogliatoio. Giudico solo ciò che ho visto, ma non credo sia veramente un atleta top. Probabilmente prima della vicenda doping era diverso, ma non credo sia uno di quelli che vogliono fare qualsiasi cosa per migliorare. André ha talento, all'Ajax ha avuto un buon momento ma alla fine si è preoccupato soprattutto di se stesso".