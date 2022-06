Tanti occhi su Dzeko, il Newcastle tenta Correa: Inter, chi lascia in attacco?

Edin Dzeko o Joaquin Correa. Qualora l'Inter riuscisse a portare a Milano sia Romelu Lukaku che Paulo Dybala, al netto della permanenza di Lautaro Martinez, almeno uno degli altri due attaccanti dovrà essere ceduto per fare spazio, sia a livello economico che numerico. Chi sarà il prescelto lo deciderà il mercato, al netto delle preferenze nerazzurre che possono ricadere sul bosniaco per ragioni di età e ingaggio, e sull'argentino per ragioni di tenuta fisica e di provenienza (così da evitare di avere, ancora, 3 attaccanti sudamericani sui 4 totali). Nelle ultime ore, però, si è mosso qualcosa su entrambi i fronti, come raccontano i quotidiani di stamattina.