Inter, i dettagli dell’operazione Asllani: bonus curioso garantito all’Empoli

L'Inter ha ormai formalizzato anche l'acquisto di Kristjan Asllani dall'Empoli. Il centrocampista albanese arriverà a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. 4 milioni verranno versati subito nelle casse del club toscano, 10 saranno per il riscatto ed altri 2 come possibili bonus: 1 in caso di raggiungimento delle 100 presenze con l'Inter, scrive il Corriere dello Sport, mentre l'altro a seguito di obiettivi sportivi. Nell'operazione rientrerà anche Martin Satriano, che dopo la buona stagione al Brest, in Francia, ha accettato il prestito in Toscana nel tentativo di percorrere la stessa strada di Andrea Pinamonti.