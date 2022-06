Gnonto conferma: “Sono interista e vorrei tornare. Devo tanto all’Inter”

Le parole del giovane attaccante cresciuto nelle giovanili nerazzurre

Antonio Siragusano

Dopo l'improvvisa esplosione con la maglia della Nazionale Italiana, Willy Gnonto con molta probabilità questa estate cambierà maglia e lascerà lo Zurigo. L'esterno italiano, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha diverse offerte sia in Italia che in Germania, con l'Hoffenheim leggermente avanti rispetto a tutti gli altri grazie alla presenza in panchina del suo ex allenatore, André Breitenreiter. Il sogno del classe 2003, però, è quello di poter tornare un giorno a vestire i colori della sua squadra del cuore, cioè l'Inter, come rivelato nell'intervista pubblicata questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera.

Per l’Inter cosa prova?

"Gratitudine: mi hanno dato la prima grande occasione e mi hanno insegnato quasi tutto. Questo ha fatto la differenza per me".

Papà dice che il suo sogno è tornare nerazzurro. Conferma anche questo?

"Non so, posso dire che sono interista e mi piacerebbe un giorno tornare. Ho tanto tempo davanti a me, vedremo con calma".

Il calciomercato la incuriosisce?

"Ho dei sogni come tutti. Ma ne resto lontano, perché molte cose non sono vere o comunque non posso controllarle".