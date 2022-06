Mercato – Il Chelsea punta Dumfries e… de Vrij! Rialzo Psg per Skriniar

Nei colloqui tra l' Inter e il Chelsea degli ultimi giorni, ai quali farà seguito un nuovo vertice atteso nelle prossime ore , i Blues hanno avanzato pretese non solo di natura economica. All'interno dell'operazione Lukaku, difatti, potrebbe rientrare il nome di Denzel Dumfries come contropartita. Trattandosi di un prestito molto oneroso per il centravanti belga, bisognerà capire eventualmente i contorni di uno scambio con i nerazzurri, oppure se per l'olandese verrà aperta una trattativa parallela puntando sui buoni rapporti ritrovati dalle due società.

In Premier League anche il Manchester United, va ricordato, mantiene i fari accesi su Dumfries, forte della presenza in panchina del connazionale Ten Hag. L'Inter per il suo esterno parte da una valutazione molto alta da 45 milioni di euro, disposta a trattare anche al ribasso. Nel frattempo il Chelsea potrebbe chiedere all'Inter informazioni per Stefan de Vrij, centrale in scadenza nel giugno 2023 che potrebbe far comodo alla formazione di Thomas Tuchel dopo gli addii di Rudiger e Christensen.