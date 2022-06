GdS – L’Inter attende Dybala il 6 luglio in ritiro. Per l’intesa finale ultimi 2 nodi

Sebbene la giornata di oggi verrà dedicata dall'Inter quasi interamente alla questione Lukaku, i contatti con Jorge Antun per Paulo Dybala proseguono incessanti. Il club nerazzurro non ha intenzione di far alcun passo indietro per la Joya e vorrebbe realmente regalarsi il tridente pesante trattenendo in squadra Lautaro Martinez. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, per raggiungere l'intesa finale con il centravanti argentino, che Simone Inzaghi si aspetta di ritrovare al raduno di Appiano Gentile del 6 luglio, vi sono gli ultimi due ostacoli.