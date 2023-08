In attesa di sbloccare il grande colpo Pavard, l’Inter lavora anche alle ultime operazioni e c’è grande fermento in queste ore. La Gazzetta dello Sport in particolare fa il punto sui movimenti in attacco dove la pista Alexis Sanchez prende quota: il cileno tornerebbe con un contratto di un anno e stipendio più che dimezzato, visto che si parla di circa 3 milioni di euro netti (meno dei 3,5 di Correa). Prima però bisogna sistemare in uscita Correa sul quale si stanno muovendo diverse società. Per la Rosea c’è da tenere d’occhio in particolare il Siviglia, con cui sarebbero in corso i contatti. L’Inter, a differenza di quanto fatto trapelare nelle ultime settimane, sarebbe ora disponibile anche ad una cessione in prestito e l’impressione, si legge, è che alla fine una sistemazione all’argentino verrà trovata. Innescando poi l’operazione ritorno per Sanchez.

L’opinione di Passione Inter

Il ritorno di Sanchez è probabilmente il meglio che l’Inter può permettersi in questo momento, con un budget risicato. Il cileno è in grado di dare certezze a Inzaghi e, di fatto, aggiungere maggiore personalità e grinta rispetto allo scialbo Correa, ormai fuori dal mondo nerazzurro. Noi di Passione Inter abbiamo proprio analizzato come cambierebbe l’attacco nerazzurro con il ritorno del El Nino Maravilla.