Gazzetta: “Scambio Dumfries-Wan Bissaka, cosa sta succedendo”

Da qualche giorno, soprattutto in Inghilterra, si sta parlando con insistenza di un possibile scambio fra Inter e Manchester United che coinvolgerebbe due esterni destri: Denzel Dumfries da una parte, Aaron Wan-Bissaka dall’altra. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa chiarezza sulla situazione, particolarmente intricata perché il numero 2 nerazzurro ha il contratto in scadenza fra meno di un anno.

L’olandese – secondo la rosea – avrebbe già trovato l’accordo con l’Inter per un rinnovo da 4 milioni a stagione fino al 2028. La firma è attesa per inizio agosto, quando Dumfries ritornerà ad Appiano Gentile dopo gli Europei che lo hanno visto arrivare fino alla semifinale con la sua Olanda.

Calciomercato Inter: il possibile scambio fra Dumfries e Wan-Bissaka

In questo contesto, però, si inseriscono i Red Devils e la vecchia procuratrice del giocatore, ovvero Rafaela Pimenta. La donna che ha ereditato l’impero di Mino Raiola sta cercando di portare il suo assistito Noussair Mazraoui proprio allo United, visto che il marocchino è in uscita dal Bayern Monaco. Quest’ultimo è il preferito del tecnico Erik ten Hag, ma serve liberare spazio in rosa con la cessione di Wan-Bissaka.

Circa due mesi fa, lo United aveva proposto all’Inter uno scambio fra l’inglese classe 1997 e lo stesso Dumfries, con i nerazzurri che avevano rispedito la proposta al mittente. Tuttavia, da Manchester il nome dell’olandese interista continua ad essere cerchiato in rosso ed è un obiettivo ancora vivo, soprattutto se non dovesse concretizzarsi l’affare Mazraoui. Per questo, secondo la rosea, bisognerà mantenere le antenne dritte fino al momento della firma sul rinnovo, considerata la potenza economica dei Red Devils.

Qualora dall’Inghilterra arrivasse un’offerta convincente per l’Inter e il giocatore manifestasse la volontà di raggiungere la Premier League, occorrerà capire se i nerazzurri siano ancora interessati a Wan-Bissaka oppure si orienteranno altrove nell’ipotetica ricerca del sostituto di Dumfries. La soluzione più probabile, in ogni caso, porta al rinnovo con l’Inter.