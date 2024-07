Erede Dumfries, nuovo nome per l’Inter: “Affare da 25 milioni”

L’Inter ha raggiunto un accordo con Denzel Dumfries per il rinnovo, ma sull’olandese c’è sempre forte l’interesse del Manchester United. Considerato che la scadenza contrattuale è fissata al 30 giugno 2025, nessuno scenario può ancora essere escluso, soprattutto se dall’Inghilterra arrivasse una proposta economica importante.

Secondo il Corriere dello Sport, fra i nomi proposti in Viale della Liberazione ce n’è stato uno che ha convinto il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio: si tratta di Vanderson, esterno brasiliano classe 2001 del Monaco. Le sue caratteristiche intrigano in casa Inter: corsa, spinta, abilità nel saltare l’uomo. Un profilo ideale, insomma, come esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Lo scoglio, tuttavia, è rappresentato dalla valutazione alta che ne fanno i francesi: 25 milioni di euro.

Fra gli altri candidati resiste sempre Dan Ndoye del Bologna, che ha una valutazione identica rispetto a Vanderson. In questo caso, però, bisognerebbe lavorare parecchio sulla fase difensiva, trattandosi di un giocatore abituato a giocare in posizione più avanzata. Da non escludere, inoltre, il nome di Aaron Wan-Bissaka. L’inglese è nella stessa situazione contrattuale di Dumfries, lo scambio è stato proposto dallo United ma l’Inter per il momento non si è scaldata.