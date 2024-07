Primo acquisto a zero per il 2025: “C’è già l’ok di Oaktree”

La sessione di calciomercato estiva è ancora in corso, ma l’Inter comincia già a muoversi per la prossima stagione e lo fa tenendo d’occhio la situazione dei possibili svincolati al 30 giugno 2025. La nuova proprietà Oaktree, infatti, non è contraria a priori agli acquisti a parametro zero, ma vorrebbe puntare su profili giovani.

Fra i giocatori che potrebbero liberarsi fra un anno, uno dei più interessanti è Luka Sucic del Salisburgo, centrocampista classe 2002 che compirà 22 anni il prossimo 8 settembre ed entrato prepotentemente nel mirino nerazzurro, come riportano Corriere dello Sport e Tuttosport. Sul croato c’è però l’attenzione di mezza Europa, trattandosi di uno dei giocatori più promettenti sul panorama continentale. L’Inter, peraltro, lo ha già affrontato due volte nell’ultima edizione della Champions League durante la fase a gironi ed è rimasta impressionata dalle doti tecniche abbinate a un’importante struttura fisica (185 centimetri).

Se la batteria di centrocampisti per questa stagione sembra essere già completa, il discorso potrebbe cambiare fra un anno, quando Henrikh Mkhitaryan andrà per i 37 anni. L’Inter si è già mossa ingaggiando (sempre a zero) Piotr Zielinski, candidato a raccogliere l’eredità da titolare dell’armeno, ma vorrebbe un calciatore in più. Occhio, in questo senso, anche a Giovanni Fabbian del Bologna: l’Inter – come da accordi – può riacquistarlo nell’estate 2025 per 12 milioni di euro.