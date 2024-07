Agoumé al Siviglia: quanto può incassare l’Inter

L’Inter continua a muoversi sul calciomercato in uscita. Fra i giocatori di proprietà rientrati dai prestiti e destinati ad approdare nuovamente verso altri lidi rientra Lucien Agoumé, francese classe 2002 che Simone Inzaghi ha schierato da difensore centrale in amichevole sia contro la Pergolettese che contro il Las Palmas.

Su di lui c’è il Siviglia, che lo ha già avuto in prestito per sei mesi durante l’ultima stagione. Il club andaluso non lo ha riscattato per la cifra pattuita (8 milioni), ma è in trattativa con l’Inter al fine di acquistarlo a titolo definitivo. Le cifre – secondo Tuttosport – dovrebbero essere comprese fra 3 e 5 milioni, più una sostanziosa percentuale sulla rivendita a favore dei nerazzurri.