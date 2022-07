Inter, La Gazzetta avvisa: “Dybala comincia a stufarsi. Ora occhio alle altre big”

La prolungata attesa a cui l'Inter sta costringendo Paulo Dybala potrebbe comprometterne il suo arrivo in maglia nerazzurra. D'altronde, la situazione è ormai nota: Marotta e Ausilio stimano l'argentino e lui ha tanta voglia di Inter, ma tra questo amore reciproco c'è di mezzo un ostacolo. Anzi, più di uno. Per il via libera al matrimonio, da Viale della Liberazione non possono derogare: almeno due tra Alexis Sanchez, Joaquin Correa ed Edin Dzeko devono salutare. Ad oggi è difficile pensare che il cileno possa rimanere, mentre è molto più semplice farlo per gli altri due, che per motivi diversi non sembrano semplici da piazzare.