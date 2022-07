Si complica la vicenda Sanchez: pretese altissime e rischio tormentone. Ma Inzaghi può aiutare

La questione relativa al futuro di Alexis Sanchez inizia a preoccupare l'Inter, che avrebbe intenzione di cederlo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, la strada per l'addio non sarà così in discesa come è stata invece quella del connazionale Arturo Vidal, atteso già nelle prossime ore in Brasile per la firma con il Flamengo. Il Niño Maravilla, infatti, viene raccontato come estremamente convinto del proprio potenziale, tanto da non voler abbassare le sue aspettative di giocare ancora ad altissimi livelli. Per questo motivo, le varie offerte arrivate finora (da Brasile, Qatar, Turchia e non solo) sono state tutte rifiutate, poiché non ritenute all'altezza del suo status.