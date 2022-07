Dzeko non è sul mercato: ma due fattori lo spingono via dall’Inter

Edin Dzeko è stato un elemento molto prezioso per l' Inter la scorsa stagione, soprattutto nella prima parte di campionato. É arrivato un anno fa con l'obiettivo di rinforzare un attacco orfano di Romelu Lukaku . Ora Big Rom è tornato e le porte della titolarità potrebbero essersi chiuse per Dzeko.

L'Inter non l'ha messo sul mercato, anche come segno di riconoscenza per il lavoro svolto l'anno scorso: ma non solo. Dzeko resta comunque un giocatore di livello che potrà dare una mano alla causa Inter. Ma, nonostante questo, il bosniaco potrebbe salutare: secondo il Corriere dello Sport, ci sono due motivi che lo spingerebbero lontano dall'Inter.