Inter, senti Emerson Palmieri: “Al Chelsea non sta andando come vorrei. Penso solo a lavorare”

Emerson Palmieri, laterale italo-brasiliano del Chelsea, è stato ad un passo dal ritorno in Italia nell’ultima finestra di calciomercato.

A lungo inseguito da Inter e Juventus, l’ex Roma alla fine è rimasto a Londra ma al momento è finito ai margini del progetto tecnico di Lampard. Al termine di Polonia-Italia, Palmieri ha parlato così del suo presente ai microfoni di Rai Sport: “Quando arrivo qui cambio a livello mentale, mi sento un giocatore importante e parte del gruppo azzurro. Nel Chelsea in questo inizio di stagione non sta andando come mi piacerebbe, devo soltanto lavorare e quando sono in campo pensare a fare del mio meglio”.

