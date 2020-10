Le Parisien – Kanté, nuova rottura con Lampard: Conte torna alla carica?

Conte ha sognato per settimane sul mercato N’Golo Kanté. Il francese del Chelsea era l’obiettivo numero uno del tecnico nerazzurro per far fare quell’ultimo salto di qualità decisivo nel reparto di centrocampo.

Secondo quanto riportato da Le Parisien però l’Inter potrebbe tornare alla carica a gennaio. I rapporti tra Kanté e Lampard non sono dei migliori a causa del rifiuto da parte del tecnico di concedere un giorno di riposo al giocatore per presenziare al matrimonio di un amico.

L’Inter, che aveva già accarezzato l’idea in estate di portarlo a Milano, osserva con attenzione gli sviluppi e potrebbe tornare alla carica nella prossima finestra di mercato.

