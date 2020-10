GdS – Sei positivi ma il derby non è a rischio: l’Inter vuole rispettare il protocollo

Con la positività di Ashley Young sale a sei il totale dei giocatori nerazzurri contagiati. Una vera grana per Antonio Conte, chiamato ad una settimana decisiva tra derby ed esordio in Champions League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Conte dovrà fare a meno dei 6 giocatori, di cui 4 possibili titolari, per la stracittadina milanese ma il club rispetterà le consegne del protocollo: non è al momento infatti in discussione il regolare svolgimento del derby.

