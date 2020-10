Verso Inter-Milan, buone notizie per Pioli: Romagnoli recuperato. Ibra ok

Se dall’altra parte Antonio Conte deve fare i conti con diverse indisponibilità causa coronavirus, sull’altra sponda dei Navigli sicuramente Pioli può tirare un sospiro di sollievo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potranno fare affidamento sabato su Ibrahimovic, completamente recuperato, e su capitan Romagnoli, sceso ieri in campo regolarmente nel test in famiglia contro la Primavera.

Il tecnico rossonero ha ricevuto ottimi segnali dal giocatore che, ad ogni probabilità, scenderà in campo dal 1′ al fianco di Kjaer. Un recupero importante anche perché Musacchio è ancora ai box mentre Duarte e Gabbia sono positivi al covid.

