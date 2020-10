La Repubblica – Serie A, bolla e mini-lockdown per evitare un nuovo stop: no dei giocatori

Una bolla come soluzione estrema per evitare un nuovo stop del campionato. Una sorta di mini-lockdown, con tutte le squadre chiuse in ritiro, pronte ad uscire solo per giocare, con test ogni 4 giorni.

Secondo quanto riportato da La Repubblica è questa l’ipotesi al vaglio della Lega dopo la riunione che si è tenuta tra i medici sportivi delle 20 società di Serie A. C’è però da fare i conti con un grande ostacolo, ovvero la posizione dei calciatori che sono contrari a questo tipo di soluzione.

In più diverse società stanno iniziando realmente a pensare di non scendere in campo in caso di più assenze. Sarà decisiva in quest’ottica la decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli.

