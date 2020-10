Ipotesi Playoff, girone d’andata completato e tabellone: il doppio progetto della Lega Serie A

Prende sempre più corpo l’ipotesi playoff per la Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo principale della Lega rimane quello di arrivare regolarmente a fine campionato ma è chiaro che bisogna farsi trovare pronti con un piano B qualora l’emergenza dovesse prolungarsi nel tempo.

Prima di arrivare alla composizione eventuale dei playoff, andrà completato almeno il girone d’andata in modo da portare le formazioni ad avere lo stesso numero di incontri giocati e soprattutto ad aver affrontato tutte le avversarie una volta. In quel caso la classifica sarà “reale” e non si dovrà ricorrere all’algoritmo.

La doppia formula: “Una delle due formule che la Lega ha allo studio prevede, dopo il girone d’andata, di suddividere le prime 12 in classifica in 2 gironi: queste si giocheranno lo scudetto; le ultime 8 invece lotteranno per la salvezza. Nei due raggruppamenti da 6 delle squadre in corsa per il tricolore previste gare di andata e ritorno, proprio come nel group stage della Champions. Alla fine le prime due di ogni girone si qualificheranno per le semifinali scudetto, da disputare in match singolo. Secca anche la finale. Di cose da sistemare e decidere però ce ne sono parecchie e non a caso questa è solo la prima ipotesi che a breve verrà presentata alle società nel corso di un’assemblea”.

