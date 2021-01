Sky – Eriksen-Tottenham, pista difficile. Mourinho gradisce, ma c’è l’ostacolo ingaggio: gli scenari

Regna ancora l’incertezza intorno al futuro del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen: ieri Antonio Conte gli ha concesso uno scampolo di partita contro la Samdporia, in cui il danese si è contraddistinto soprattutto per la grinta con cui è sceso in campo, ma il giocatore rimane in uscita. Imbastire un’operazione in questa complicata sessione di mercato, però, non sarà semplice ed al momento mancano le offerte.

Nella giornata di oggi si è parlato di un possibile ritorno al Tottenham in prestito, ma l’operazione è particolarmente complessa. Stando a quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei londinesi José Mourinho gradirebbe il suo arrivo, ma al momento il danese è fuori budget per la formazione britannica.

L’ingaggio che il calciatore percepisce in nerazzurro, infatti, è più alto rispetto a quello della sua precedente esperienza agli Spurs. L’operazione si potrebbe concretizzare dunque solo sul finire della sessione, magari con una partecipazione dell’Inter nel pagamento dello stipendio.

